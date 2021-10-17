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Воскресенье, 17 октября, 2021
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Следователи проводят проверку после обнаружения трупа пропавшего жителя Рыбновского района

7info

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По факту обнаружения трупа пропавшего три недели назад жителя Рыбновского района начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Внешних следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Причину гибели человека установят эксперты. После этого следователи примут процессуальное решение.

Тело мужчины обнаружили недалеко от села Кузьминское. В поисках участвовали 15 волонтёров, 20 жителей села, полицейские.

Местонахождение Воронина было неизвестно с 25 сентября.

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