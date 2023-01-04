По предварительным данным, 34-летняя уроженка Тюмени, труп которой нашли 2 января в одном из отелей в Таганском районе Москвы, умерла от передозировки наркотиков. Об этом сообщает КП.

Тело женщины в нижнем белье, которое уже начало разлагаться и мумифицироваться, обнаружили 2 января в модной гостинице в стиле лофт на улице Малые Каменщики.

В гостиницу постоялица заехала перед праздниками, собиралась выехать после них, но из номера так и не вышла. Сотрудники отеля открыли дверь универсальным ключом и нашли мёртвую гостью.

Правоохранители нашли в номере препараты, напоминающие синтетические наркотики. Сейчас их проверяют эксперты.

Полицейские ищут родственников умершей, пока о её пропаже никто не сообщил.