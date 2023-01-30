Понедельник, 30 января, 2023
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Следователи назвали причину пожара на Куйбышевском шоссе, во время которого погибла женщина

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По предварительным данным, причиной пожара на Куйбышевском шоссе Рязани, во время которого погибла женщина 1949 года рождения, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом сообщил телеграм-канал регионального следственного управления СК РФ.

Сотрудники Следкома проводят доследственную проверку. На месте ЧП находится следователь, проводятся необходимые процессуальные действия.

По данным МЧС, пожар в доме № 5Б на Куйбышевском шоссе случился 30 января в 10.50. Эвакуировано семь человек, четверо из которых — дети.

Следователи назвали причину пожара на Куйбышевском шоссе, во время которого погибла женщина
Следователи назвали причину пожара на Куйбышевском шоссе, во время которого погибла женщина

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