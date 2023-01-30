Следователи назвали причину пожара на Куйбышевском шоссе, во время которого погибла женщина

По предварительным данным, причиной пожара на Куйбышевском шоссе Рязани, во время которого погибла женщина 1949 года рождения, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом сообщил телеграм-канал регионального следственного управления СК РФ.

Сотрудники Следкома проводят доследственную проверку. На месте ЧП находится следователь, проводятся необходимые процессуальные действия.

По данным МЧС, пожар в доме № 5Б на Куйбышевском шоссе случился 30 января в 10.50. Эвакуировано семь человек, четверо из которых — дети.