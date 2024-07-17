Следователи Касимова возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ветстанции и предпринимателя

Бывшего сотрудника ветеринарной станции и предпринимателя в Рязанской области подозревают в получении и даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Летом прошлого года индивидуальный предприниматель заплатил сотруднику ветстанции 28 000 рублей, чтобы тот указал в сопроводительных документах на молоко несоответствующие действительности данные о производителе и месте его происхождения.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Касимовский». В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о коррупционных преступлениях (ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ).