Среда, 17 июля, 2024

Следователи Касимова возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ветстанции и предпринимателя

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Бывшего сотрудника ветеринарной станции и предпринимателя в Рязанской области подозревают в получении и даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Летом прошлого года индивидуальный предприниматель заплатил сотруднику ветстанции 28 000 рублей, чтобы тот указал в сопроводительных документах на молоко несоответствующие действительности данные о производителе и месте его происхождения.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Касимовский». В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело о коррупционных преступлениях (ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

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