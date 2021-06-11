Следователи изъяли документы в больнице имени Семашко

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Следователи изъяли документы на закупку оборудования в отделение анестезиологии и реанимации больницы имени Семашко в Рязани. Об этом, со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ, сообщает ТАСС.

Также изъяты документы о проведении ремонта в помещениях реанимации.

Напомним, в ночь на 9 июня в больнице произошёл пожар. Во время ЧП три человека погибли, десять пострадали. В отделении лежали больные с коронавирусом в тяжёлом состоянии.

Следователи проводят работу в рамках возбуждённого после пожара уголовного дела. Допрошены министр здравоохранения Рязанской области, главврач клиники, завотделением, сотрудники, люди, принимавшие участие в эвакуации пациентов, тушении пожара. Назначены экспертизы.