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Суббота, 18 декабря, 2021
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Следователь Дмитрий Плоткин посетил центральный аппарат СК РФ в связи с делом рязанки Елены Логуновой

Александр Ильин
Фото: издательство "Пресса".

Известного рязанского следователя Дмитрия Плоткина пригласили в центральный аппарат следственного комитета России на беседу по делу исчезновения Елены Логуновой, сообщает YA62 со ссылкой на адвоката Максима Калинова. 

Как отметил юрист, разговор следователя длился около двух часов. Однако пока никакие следственные действия с участием Плоткина не проводились. 

Калинов также добавил, что, по словам Дмитрия Матвеевича, беседа прошла «более чем конструктивно». Адвокат также заявил о намерении привлечь Плоткина к расследованию в качестве специалиста. 

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Ранее сообщалось, что мать пропавшей рязанки Елены Логуновой требует арестовать мужа дочери. 

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