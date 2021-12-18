Следователь Дмитрий Плоткин посетил центральный аппарат СК РФ в связи с делом рязанки Елены Логуновой

Известного рязанского следователя Дмитрия Плоткина пригласили в центральный аппарат следственного комитета России на беседу по делу исчезновения Елены Логуновой, сообщает YA62 со ссылкой на адвоката Максима Калинова.

Как отметил юрист, разговор следователя длился около двух часов. Однако пока никакие следственные действия с участием Плоткина не проводились.

Калинов также добавил, что, по словам Дмитрия Матвеевича, беседа прошла «более чем конструктивно». Адвокат также заявил о намерении привлечь Плоткина к расследованию в качестве специалиста.

Реклама

Ранее сообщалось, что мать пропавшей рязанки Елены Логуновой требует арестовать мужа дочери.