0.6 C
Рязань
Суббота, 18 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой требует арестовать мужа дочери

Александр Ильин

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева написала обращения в 40 федеральных инстанций с требованием допросить своего зятя Александра Логунова и арестовать его, сообщает YA62 со ссылкой на адвоката Максима Калинова. 

По словам юриста, обращения направляют уже не первый раз и они приносят результаты. Так, сейчас проводится следственная и оперативная работа по делу. 

Как подчеркнул Калинов, следствию предстоит выяснить, применял ли Александр физическое насилие к супруге. 

Реклама

Во время очной ставки адвокат спросил Логунова, бил ли он Елену. Тот ответил, что иногда «толкал» её. 

Ранее Калинов заявил о скором появлении подозреваемого в деле пропавшей рязанки Елены Логуновой.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,858ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img