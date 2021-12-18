Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой требует арестовать мужа дочери

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева написала обращения в 40 федеральных инстанций с требованием допросить своего зятя Александра Логунова и арестовать его, сообщает YA62 со ссылкой на адвоката Максима Калинова.

По словам юриста, обращения направляют уже не первый раз и они приносят результаты. Так, сейчас проводится следственная и оперативная работа по делу.

Как подчеркнул Калинов, следствию предстоит выяснить, применял ли Александр физическое насилие к супруге.

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Во время очной ставки адвокат спросил Логунова, бил ли он Елену. Тот ответил, что иногда «толкал» её.

Ранее Калинов заявил о скором появлении подозреваемого в деле пропавшей рязанки Елены Логуновой.