Следком завёл уголовное дело на блогеров-миллионников Чекалиных

Следком Москвы возбудил уголовное дело в отношении блогера-миллионника Валерии Чекалиной и её супруга Артёма Чекалина. Семейную пару подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года использовала упрощённую систему налогообложения, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель. Между тем, доход от фитнес-марафонов превышал установленный для ИП потолок в 150 миллионов рублей за год.
Следователи считают, что блогер, не желая платить налоги, использовала счета ИП, открытые на мужа и других родственников. По подсчётам правоохранителей, таким образом она не доплатила налогов на 300 миллионов рублей.
По месту проживания фигурантов дела провели обыски, расследование продолжается.
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