Вторник, 7 марта, 2023
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Следком завёл уголовное дело на блогеров-миллионников Чекалиных

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Следком Москвы возбудил уголовное дело в отношении блогера-миллионника Валерии Чекалиной и её супруга Артёма Чекалина. Семейную пару подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ведомства.

— Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица), — говорится в сообщении.

По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года использовала упрощённую систему налогообложения, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель. Между тем, доход от фитнес-марафонов превышал установленный для ИП потолок в 150 миллионов рублей за год.

Следователи считают, что блогер, не желая платить налоги, использовала счета ИП, открытые на мужа и других родственников. По подсчётам правоохранителей, таким образом она не доплатила налогов на 300 миллионов рублей.

По месту проживания фигурантов дела провели обыски, расследование продолжается.

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