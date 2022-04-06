Следком возбудил новые уголовные дела о преступлениях военнослужащих Украины

Главным следственным управлением Следственного комитета России по фактам очередных жестоких преступлений со стороны военнослужащих ВСУ и националистов в отношении гражданского населения Донбасса возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

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По данным следствия, в Донецкой Народной Республике в период с 4 по 5 апреля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, инфраструктуры в городах Донецк, Ясиноватая и Мариуполь, а также населенных пунктах Сартана и Красный Партизан.

В Луганской Народной Республике атаке подверглись город Первомайск, Кировск, Ирмино, а также населенные пункты Березовское, Калиново, Донецкий.

В результате 4 человека погибли, 28 граждан, в том числе 6 несовершеннолетних, получили ранения. Повреждено 42 объекта гражданской инфраструктуры.

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Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений.