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Следком сообщил о предъявлении обвинения в убийстве Александру Логунову

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В Главном следственном управлении СК России предъявлено обвинение жителю Рязани Александру Логунову. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). Подробности сообщил официальный сайт ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в июле 2021 года на фоне личной неприязни убил супругу Елену Логунову. Родственникам мужчина сообщил, что жена ушла и не вернулась.

Расследование уголовного дела занимался центральный аппарат СК РФ. Труп рязанки нашли 7 октября, экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат Елене Логуновой. Мать опознала золотые украшения дочери.

Логунов рассказал следователям обстоятельства убийства, показал, где спрятал труп.

— Следствием продолжается сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, — сообщает Следственный комитет.

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