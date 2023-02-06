Понедельник, 6 февраля, 2023
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Следком проверит сведения о домогательствах в шиловском техникуме

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Шиловским МСО по заявлению матери одной из учащихся техникума проводится доследственная проверка сведений о домогательствах в агротехнологическом техникуме. Об этом 7info сообщили в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

Проверка инициирована по заявлению матери одной из учениц техникума. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее появилась информация, что в агротехнологическом техникуме ученицы подвергались домогательствам со стороны педагога.

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