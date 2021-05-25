Следком проверит случаи нападения на детей в Рязани и Рязанском районе

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Сотрудники Следственного комитета проводят доследственные проверки после сообщений СМИ о нападении собак на детей в Рязани и деревне Секиотово Рязанского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В Рязани пострадала 12-летняя девочка, после осмотра врачей её отпустили домой. В Секиотово 5-летняя девочка, кроме укусов, получила перелом руки, убегая от собаки. Ей также оказана медицинская помощь.

Следователи проверят работу должностных лиц администрации Рязани, Рязанского района. Их действиям дадут правовую оценку. По результатам доследственных проверок примут процессуальные решения.