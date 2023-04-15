В Рязани демонтировали скульптуру, которая пародирует легендарный монумент «Тыл — фронту», сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, объект убрали после вмешательства губернатора Рязанской области Павла Малкова.

«Арт-объект» появился у пункта-приёма металлолома. Таким образом владельцы собирались привлечь внимание к своей точке, отмечает Хинштейн.

Депутат Госдумы заявил, что согласен с губернатором Рязанской области — «сегодня не лучшее время для подобных аллюзий и творческих экспериментов». Памятник «Тыл — фронту» является одним из символов Победы в Великой Отечественной войне.