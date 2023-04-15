spot_img
Суббота, 15 апреля, 2023
7info

Скульптуру, пародирующую «Тыл — фронту», демонтировали в Рязани

На главнуюНовости Рязани
Фото из Телеграм канала Рязанский гуляка

В Рязани демонтировали скульптуру, которая пародирует легендарный монумент «Тыл — фронту», сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, объект убрали после вмешательства губернатора Рязанской области Павла Малкова.

«Арт-объект» появился у пункта-приёма металлолома. Таким образом владельцы собирались привлечь внимание к своей точке, отмечает Хинштейн.

Депутат Госдумы заявил, что согласен с губернатором Рязанской области — «сегодня не лучшее время для подобных аллюзий и творческих экспериментов». Памятник «Тыл — фронту» является одним из символов Победы в Великой Отечественной войне.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации