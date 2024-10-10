Скоропостижно скончался директор ОАО «Аграрий» Шацкого района Николай Цепляев

8 октября на 65-м году жизни скоропостижно скончался Николай Анатольевич Цепляев, генеральный директор ОАО «Аграрий» Шацкого района, Почетный работник агропромышленного комплекса России. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Рязанской области.

Николай Анатольевич посвятил более 38 лет своей жизни развитию сельскохозяйственной отрасли.

Родившийся 24 мая 1960 года в городе Шацке, свою трудовую деятельность он начал в 1986 году на должности заведующего мастерскими колхоза «Путь к Победе», после чего стал главным инженером Шацкого РПО «Агропромхимия». С 1998 года Цепляев возглавил это предприятие, ныне известное как ОАО «Аграрий», и руководил им до конца своих дней. Благодаря его инициативам предприятие значительно укрепило свою материально-техническую базу, увеличило урожайность и сыграло важную роль в обеспечении минеральными удобрениями фермеров и хозяйств Рязанской области.

Цепляев был не только высокопрофессиональным и настойчивым руководителем, но и человеком, известным своим остроумием, общительностью и неравнодушием к проблемам коллектива. Его активная общественная деятельность включала членство в Общественном совете Шацкого района. За свои достижения Николай Анатольевич удостоен множества наград на районном, областном и федеральном уровнях.