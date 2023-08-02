Скорая помощь забрала мужчину от ТЦ «Малина» в Рязани

В Рязани сотрудники скорой помощи забрали на носилках мужчину от ТЦ «Малина». Видео опубликовал телеграм-канал «аТипичная Рязань-2».
Автор сообщения предположил, что рязанец сильно отметил День ВДВ.
На месте также находились сотрудники полиции.
В Рязани сотрудники скорой помощи забрали на носилках мужчину от ТЦ «Малина». Видео опубликовал телеграм-канал «аТипичная Рязань-2».
Автор сообщения предположил, что рязанец сильно отметил День ВДВ.
На месте также находились сотрудники полиции.
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