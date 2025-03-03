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Фото: Прокуратура Рязанской области
Общество

Скопинским межрайонным прокурором назначен Алешин Сергей

Анастасия Мериакри

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2025 на должность Скопинского межрайонного прокурора Рязанской области назначен старший советник юстиции Алешин Сергей Петрович.

Сергей Петрович родился в 1978 году в Касимовском районе Рязанской области.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в июне 2001 года в должности следователя прокуратуры Милославского района Рязанской области. В последующем работал заместителем прокурора Милославского и Ермишинского районов Рязанской области.

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С сентября 2018 года проходил службу в должности заместителя прокурора Пронского района Рязанской области.

За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны, квалифицированным юристом, дисциплинированным и добросовестным работником.

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