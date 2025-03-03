Скопинским межрайонным прокурором назначен Алешин Сергей

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2025 на должность Скопинского межрайонного прокурора Рязанской области назначен старший советник юстиции Алешин Сергей Петрович.

Сергей Петрович родился в 1978 году в Касимовском районе Рязанской области.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в июне 2001 года в должности следователя прокуратуры Милославского района Рязанской области. В последующем работал заместителем прокурора Милославского и Ермишинского районов Рязанской области.

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С сентября 2018 года проходил службу в должности заместителя прокурора Пронского района Рязанской области.

За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны, квалифицированным юристом, дисциплинированным и добросовестным работником.