Скопинский район подготовился к весенне-полевым работам

Скопинский район к проведению весенне-полевых работ в 2021 году готов.

В этом году на территории муниципалитета посевные работы будут проводить 44 предприятия. Согласно структуре посевных площадей сельскохозяйственных предприятий, вся посевная площадь в 2021 году составит 73,8 тыс. га, а это больше на 7,9 тыс. га к 2020 году. Под урожай 2021 года посеяно более 25 тыс. га озимых зерновых культур.

Планируемая структура посевных площадей представлена следующим образом:

50,8 тыс. га будет засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами,

19,5 тыс. га — техническими культурами

3,3 тыс. га кормовыми культурами

0,2 тыс. га картофелем и овощами

По данным хозяйств, обеспеченность семенами яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2021 года составляет 88% (требуется 5778 т., в наличии 5107 т., дополнительно будет приобретено 671 т семян).

Для достижения прогнозируемых объёмов урожая приобретаются удобрения. Закуплено 14245 тонн в том числе: азотные – 11666 т, сложные – 2579 т. Завоз удобрений продолжается.

В 2021 году планируется провести известкование кислых почв на общей площади 1040 га.

Потребность сельхозтоваропроизводителей района в горюче-смазочных материалах (дизельное топливо) для проведения сезонно-полевых работ 2021 года составляет – 1674 тонн. В настоящее время на линейку готовности поставлено 228 единиц тракторов (исправленных 97%), сеялок 79 единиц (исправленных 89%) и культиваторов 85 единиц (исправленных 100%).