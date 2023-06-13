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Скопинцы отметили день России

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Жители Скопинского района Рязанской области отметили День России.

Мероприятия, посвященные празднику, прошли во всех поселениях муниципалитета. Концерты, народные гуляния, игры и забавы все это стало неотъемлемой частью торжества.

В р. п. Побединка на площадке парка Победы участников праздничного мероприятия приветствовал глава районной администрации Александр Боков. Он поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал счастья, добра, удачи и мирного неба над головой. После торжественной части началась развлекательная программа.

Праздник зарядил позитивом всех присутствующих и принес массу положительных эмоций.

Скопинцы отметили день России
Скопинцы отметили день России
Скопинцы отметили день России
Скопинцы отметили день России
Скопинцы отметили день России
Скопинцы отметили день России
Скопинцы отметили день России
Скопинцы отметили день России

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