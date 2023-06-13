Скопинцы отметили день России

Жители Скопинского района Рязанской области отметили День России.

Мероприятия, посвященные празднику, прошли во всех поселениях муниципалитета. Концерты, народные гуляния, игры и забавы все это стало неотъемлемой частью торжества.

В р. п. Побединка на площадке парка Победы участников праздничного мероприятия приветствовал глава районной администрации Александр Боков. Он поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал счастья, добра, удачи и мирного неба над головой. После торжественной части началась развлекательная программа.

Праздник зарядил позитивом всех присутствующих и принес массу положительных эмоций.