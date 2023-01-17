Скопинца оштрафовали на 50 тысяч рублей за уклонение от воинской службы

В понедельник, 16 января, Скопинский районный суд Рязанской области признал жителя Скопина виновным в уклонении от военной службы (ст. 328 ч.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Гражданина П. признали годным к военной службе, вручили под роспись повестку, но мужчина в военкомат не явился.

— В судебном заседании П. вину в совершенном преступлении не признал, — сообщается на сайте суда.

Мужчину признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В качестве наказания по ч. 1 ст. 328 УК РФ может быть назначен штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет, либо арест до 6 месяцев. Максимальное наказание — лишение свободы на 2 года.