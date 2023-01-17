Вторник, 17 января, 2023
7info

Скопинца оштрафовали на 50 тысяч рублей за уклонение от воинской службы

На главнуюНовости Рязани

В понедельник, 16 января, Скопинский районный суд Рязанской области признал жителя Скопина виновным в уклонении от военной службы (ст. 328 ч.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Гражданина П. признали годным к военной службе, вручили под роспись повестку, но мужчина в военкомат не явился.

— В судебном заседании П. вину в совершенном преступлении не признал, — сообщается на сайте суда.

Мужчину признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В качестве наказания по ч. 1 ст. 328 УК РФ может быть назначен штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет, либо арест до 6 месяцев. Максимальное наказание — лишение свободы на 2 года.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации