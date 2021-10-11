Скончался бывший директор Рязанского музыкального колледжа Александр Грущин

Ушёл из жизни Заслуженный работник культуры России, музыкант, педагог, дирижер, бывший директор Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Александр Грущин. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Александру Фёдоровичу было 83 года. Колледж он возглавлял 17 лет, с 1975 года.

В некрологе отмечается, что педагог воспитал огромное количество учеников, которые продолжили обучение в вузах России. Выпускники Грущина работают в духовых оркестрах, преподают, руководят музыкальными коллективами.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.