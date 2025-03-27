Скончался заслуженный артист России Алексей Весёлкин

В среду, 26 марта, скончался заслуженный артист России Алексей Веселкин. О его смерти сообщила пресс-служба Российского академического молодёжного театра (РАМТ).

Широкому зрителю Весёлкин известен также по работе на телевидении. Он вел популярные программы «До 16 и старше», «Царь горы» и «Детский час».

Коллега артиста Сергей Стиллавин сообщал, что год назад у Алексея было диагностировано серьёзное заболевание, пишет Baza.

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«Лёша очень мужественно и с верой в победу с этим злом боролся. До последней недели говорил, что после очередной химии надо набираться сил и возвращаться к нормальной жизни», — написал Стиллавин.

В труппе РАМТ Весёлкин служил с 1983 года, в театр он пришёл после окончания Театрального училища им. Щукина. За 42 года работы артист сыграл около 60 ролей.

О дате прощания станет известно позднее.