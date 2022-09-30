Пятница, 30 сентября, 2022
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Скончался врач Милославской районной больницы Александр Блохин

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Александр Блохин, фото ИД «Пресса»

В пятницу, 30 сентября, на 72-м году жизни скончался врач Милославской районной больницы Александр Иванович Блохин. Об этом сообщила в соцсетях заместитель главврача медицинского учреждения Алёна Левашова.

По её словам, в этом году Блохин тяжёло болел, но продолжал общаться с коллегами, друзьями, не терял бодрость духа.

— У нас в памяти Александр Иванович навсегда останется добрым коллегой и хорошим товарищем! — написала Левашова.

Александр Иванович отработал в Милославской больнице 42 года, сначала заместителем главврача, а затем главврачом в 1987-88 годах. После этого трудился в должности врача-нарколога.

Блохин был казачьим атаманом. 

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

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