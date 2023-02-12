Воскресенье, 12 февраля, 2023
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Скончался уроженец Рязанской области, академик РАН Николай Алешин

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Ушёл из жизни уроженец Рязанской области, академик РАН Николай Павлович Алешин. Об этом сообщил председатель облдумы Аркадий Фомин.

Николай Павлович закончил МГТУ имени Н. Э. Баумана, остался работать в вузе, прошёл путь от инженера до профессора, заведующего кафедрой, занимал пост президента Национального агентства контроля сварки.

По словам председателя Рязанской областной Думы вместе с его отцом, главой Шиловского района Василием Фоминым учёный помогал претворять в жизнь многие проекты, Алёшин многое сделал для родного села Нармушадь.

Благодаря помощи мецената, в населённом пункте отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт, другие соцобъекты, построен Троицкий храм, благоустроен источник Петра и Павла.

7info выражает соболезнования родным и близким учёного.

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