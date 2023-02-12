Скончался уроженец Рязанской области, академик РАН Николай Алешин

Ушёл из жизни уроженец Рязанской области, академик РАН Николай Павлович Алешин. Об этом сообщил председатель облдумы Аркадий Фомин.

Николай Павлович закончил МГТУ имени Н. Э. Баумана, остался работать в вузе, прошёл путь от инженера до профессора, заведующего кафедрой, занимал пост президента Национального агентства контроля сварки.

По словам председателя Рязанской областной Думы вместе с его отцом, главой Шиловского района Василием Фоминым учёный помогал претворять в жизнь многие проекты, Алёшин многое сделал для родного села Нармушадь.

Благодаря помощи мецената, в населённом пункте отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт, другие соцобъекты, построен Троицкий храм, благоустроен источник Петра и Павла.

7info выражает соболезнования родным и близким учёного.