Скончался сотрудник Рыбновской районной Думы Александр Сергеев

Ушёл из жизни начальник правового управления Рыбновской районной Думы Александр Сергеев. Информация об этом 23 января появилась в официальном паблике Рыбновского района.
В некрологе говорится, что Александр Сергеев посвятил всю свою жизнь рыбновской земле, много работал над созданием нормативно-правовой базы района и участвовал в разработке законопроектов. Сергеев был заместителем секретаря местного отделения партии «Единая Россия», возглавлял местную общественную приемную партии в районе. Каждую неделю он проводил приёмы граждан и проводил консультации по правовым вопросам.
Соболезнования родным, близким и коллегам Александра Сергеева выразили сотрудники администрации Рыбновского района:
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