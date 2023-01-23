Понедельник, 23 января, 2023
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Скончался сотрудник Рыбновской районной Думы Александр Сергеев

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Ушёл из жизни начальник правового управления Рыбновской районной Думы Александр Сергеев. Информация об этом 23 января появилась в официальном паблике Рыбновского района.

В некрологе говорится, что Александр Сергеев посвятил всю свою жизнь рыбновской земле, много работал над созданием нормативно-правовой базы района и участвовал в разработке законопроектов. Сергеев был заместителем секретаря местного отделения партии «Единая Россия», возглавлял местную общественную приемную партии в районе. Каждую неделю он проводил приёмы граждан и проводил консультации по правовым вопросам.

Соболезнования родным, близким и коллегам Александра Сергеева выразили сотрудники администрации Рыбновского района:

– Светлая память об Александре Михайловиче навсегда останется в сердцах жителей Рыбновского района. Приносим родственникам свои искренние соболезнования.

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