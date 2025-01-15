Среда, 15 января, 2025
0.7 C
Рязань
Юрий Харин, фото: «Рязанские ведомости»
Главные новости

Скончался рязанский журналист Юрий Харин

Алексей Самохин

Ушел из жизни член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ Юрий Васильевич Харин, сообщает газета «Рязанские ведомости».

Юрий Харин окончил Рязанский педагогический институт, получив диплом учителя истории и обществоведения, но практически всю свою жизнь посвятил журналистике. Этот человек был настоящим журналистом от Бога, преданным своей профессии до конца.

В кораблинской районной газете он прошел путь от литературного сотрудника до главного редактора. Не раз газета Кораблинского района признавалась лучшей не только в Рязанской области, но и в России. Трудно перечислить все всероссийские конкурсы, где газета и её главный редактор становились победителями: «Сельский портрет», «Экология России. Из века в век», «Экономическое возрождение России», «Патриот России», «Победившие вместе» и другие.

Реклама
Скончался рязанский журналист Юрий Харин

По инициативе Юрия Васильевича было создано литературное объединение «Кораблинские родники». Он также является автором книг очерков «Любить и верить», «Дорогие мои земляки». Кроме того, Юрий Харин был талантливым фоторепортером. Его снимки будут сохранять на десятилетия любовь и уважение к землякам.

От нас ушел человек, который очень любил жизнь и Кораблинский район, был активен и отзывчив. С Юрием Васильевичем РИА 7info сотрудничало в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики». Он помог нам создать одну из самых содержательных страниц проекта. Будем помнить его экскурсию по селу Семион, душевный рассказ о земляках.

Материалы рубрики