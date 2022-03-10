Скончался рязанский бизнесмен Дмитрий Екимов

В возрасте 46 лет скончался директор рязанской компании «ТТМ-Центр» Дмитрий Екимов, сообщает «МедиаРязань».
По данным СМИ, причиной смерти бизнесмена стала коронарная недостаточность.
По данным сайта компании, «ТТМ-Центр» объединяет 8 самостоятельных подразделений в крупных городах России: Рязани, Брянске, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове.
Фирма производит автомобильные фургоны, прицепы, полуприцепы.
РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.