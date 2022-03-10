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Четверг, 10 марта, 2022

Скончался рязанский бизнесмен Дмитрий Екимов

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Скончался рязанский бизнесмен Дмитрий Екимов

7info

В возрасте 46 лет скончался директор рязанской компании «ТТМ-Центр» Дмитрий Екимов, сообщает «МедиаРязань».

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По данным СМИ, причиной смерти бизнесмена стала коронарная недостаточность.

По данным сайта компании, «ТТМ-Центр» объединяет 8 самостоятельных подразделений в крупных городах России: Рязани, Брянске, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове.

Фирма производит автомобильные фургоны, прицепы, полуприцепы.

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РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

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