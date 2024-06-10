Понедельник, 10 июня, 2024

Скончался экс-депутат Рязанской областной Думы Сергей Сальников

Автор: 7info7

Опубликовано

Ушёл из жизни бывший депутат Рязанской областной Думы Сергей Сальников. Об этом сообщил 10 июня председатель Думы Аркадий Фомин на своей странице ВКонтакте.

Сергей Викторович — уроженец  Клепиковского района. В 90-х годах он избирался народным депутатом Верховного Совета Российской Федерации. В 1997 стал заместителем главы администрации области и возглавил управление сельского хозяйства и продовольствия.

Также Сальников работал в комитете по аграрной политике и социальному развитию сельских территорий Областной Думы. Свою жизнь он посвятил развитию малых населённых пунктов, всей душой болел за село, говорится в некрологе.

7info выражает соболезнования родным и близким Сергея Сальникова.

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