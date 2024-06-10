Скончался экс-депутат Рязанской областной Думы Сергей Сальников

Ушёл из жизни бывший депутат Рязанской областной Думы Сергей Сальников. Об этом сообщил 10 июня председатель Думы Аркадий Фомин на своей странице ВКонтакте.

Сергей Викторович — уроженец Клепиковского района. В 90-х годах он избирался народным депутатом Верховного Совета Российской Федерации. В 1997 стал заместителем главы администрации области и возглавил управление сельского хозяйства и продовольствия.

Также Сальников работал в комитете по аграрной политике и социальному развитию сельских территорий Областной Думы. Свою жизнь он посвятил развитию малых населённых пунктов, всей душой болел за село, говорится в некрологе.

7info выражает соболезнования родным и близким Сергея Сальникова.