Скончался известный сасовский предприниматель Николай Аванькин

В Сасове похоронили известного предпринимателя Николая Ивановича Аванькина. Об этом на странице ВКонтакте сообщила глава городской администрации Евгения Рубцова.
Аванькину принадлежал торговый центр «Старый город».
По мнению мэра Сасова, именно таким, как Аванькин должен быть настоящий предприниматель. Человек, который думал не только о своей выгоде, но и о настроении клиентов.
Бизнесмен регулярно помогал родному городу. Одним из первых предоставил свой служебный автомобиль и водителя в помощь врачам, боровшимся с коронавирусом, помогал им продуктами.
РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.