Скончался известный сасовский предприниматель Николай Аванькин

В Сасове похоронили известного предпринимателя Николая Ивановича Аванькина. Об этом на странице ВКонтакте сообщила глава городской администрации Евгения Рубцова.

Аванькину принадлежал торговый центр «Старый город».

— Супруги Николай Иванович и Ольга Васильевна Аванькины вкладывали в обустройство магазина и территории вокруг него всю душу, невероятное количество времени и сил, — написала Рубцова.

По мнению мэра Сасова, именно таким, как Аванькин должен быть настоящий предприниматель. Человек, который думал не только о своей выгоде, но и о настроении клиентов.

Бизнесмен регулярно помогал родному городу. Одним из первых предоставил свой служебный автомобиль и водителя в помощь врачам, боровшимся с коронавирусом, помогал им продуктами.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.