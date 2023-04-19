Скидка на внедорожники УАЗ в ВТБ Лизинг выросла до 720 000 рублей

ВТБ Лизинг в рамках фирменной программы «УАЗ-Лизинг» объявляет об увеличении скидки на УАЗ «Патриот» и «Профи» до 150 000 рублей. При этом максимальная выгода при приобретении автомобилей в лизинг достигает 720 000 рублей. Специальное предложение действует до 30 апреля 2023 года.

При оформлении в лизинг УАЗ «Патриот» в исполнении «BASE ИКАР» стоимостью 1 530 000 рублей на срок 5 лет с авансом 40% предлагается максимальная скидка 150 000 рублей. Ежемесячный платеж при таких условиях составит 21 731 рубль, а выгода в течение всего срока финансовой аренды для компаний на общей системе налогообложения – 619 000 рублей*. При аналогичных условиях финансирования ежемесячные платежи за УАЗ «Профи» SC 4х4 по цене 1 585 000 рублей с учетом скидки в размере 120 000 рублей составят 23 046 рублей. Экономия за счет налоговых преференций в этом случае равна 656 000 рублей.

Максимальное преимущество для юридических лиц и предпринимателей в размере 720 000 рублей достигается при приобретении в лизинг УАЗ «Патриот» в версии «BASE ИКАР» (пакет «Лимитед») по рекомендованной розничной цене 1 780 000 рублей. При оформлении лизинга на 5 лет и авансе 49% с учетом скидки от производителя в размере 100 000 рублей ежемесячные платежи составят 22 479 рублей.

Внедорожник УАЗ «Патриот» и бортовой УАЗ «Профи» – полноприводные автомобили повышенной проходимости с подключаемой передней осью, двигателем объемом 2,7 литра мощностью 149,6 л.с. и механической коробкой передач. УАЗ «Профи» доступен в различных конфигурациях. В стандартном исполнении он используется для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима. Его грузовая платформа вмещает 9,5 м³ или 4 европалеты, высота тента составляет 1650 мм.

Подать заявку на лизинг автомобилей УАЗ с выгодой до 720 000 рублей юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

указанные расчеты являются предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.