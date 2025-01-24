Скандалы, интриги, игра в мяч! Афиша мероприятий Рязани на выходные 25-26 января

Несмотря на нелёгкую неделю, не кажется ли вам, что последние выходные неспешно подходящего к своему завершению января, первого месяца нового года, должны быть знаменательными? Что ж, если так, вы не ошибаетесь, потому что мероприятия вновь ожидаются масштабные, разноплановые и интересные! Готовьтесь слушать, наслаждаться и веселиться.

25 января, суббота

– Турнир по киле (6+), Лесопарк – соревнование по старинной игре, сочетающей в себе элементы футбола, силового противоборства и командного поединка, посвящено Дню студента. В 11:00 противостояние развернется между молодежными командами, и такое однозначно нельзя пропустить, дабы не только поболеть за спортсменов, но и исторически просветиться.

– Спектакль «Вне подозрения» (12+), Муниципальный культурный центр – двухчасовая постановка начнется в 18:00 и поведает историю состоятельной красотки, оказавшейся втянутой в дело об убийстве. Чтобы докопаться до истины, девушке придётся столкнуться с загадками, подозрениями и неожиданными союзниками. Красной нитью через спектакль пройдут лейтмотивы верности, предательства и любви, как и полагается остросюжетной истории. Роли исполняют такие именитые актёры, как: Владимир Жеребцов, Анастасия Панина, Павел Майков, Данила Якушев и Виталий Кудрявцев. Билеты можно приобрести на сайте учреждения.

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26 января, воскресенье

– Концертная программа «Звенит январская вьюга» (6+), ДК «Приокский» – в 16:00 артисты Дворца культуры помогут всем желающим, поскольку вход свободный, погрузиться в атмосферу чарующего и всеми любимого мира кинематографа. Песенно-инструментальный ансамбль «Отрада», ансамбль народной песни «Рушники», Александра Фирсова, Юрий Баранов, Любовь Рощина, Денис Шамонов – все они исполнят для гостей композиции из знаковых кинолент.

– Мюзикл «Призрак оперы» (12+), Муниципальный культурный центр – спектакль, в отличие от романа Леру «Призрак оперы» и одноимённого бродвейского мюзикла на музыку Уэббера, представляет новый взгляд на жизнь, любовь и смерть Эрика, бесплодного духа театра «Парижская Опера». Насладиться, музыкой, пропитанной атмосферой старинных американских музыкальных фильмов, можно с 19:00, билеты также приобретаются на сайте МКЦ.