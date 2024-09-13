Скандальный турецкий сериал «Эго» с 15 сентября появится на платформе «Смотрим»

15 сентября подписчики медиаплатформы «Смотрим» получат эксклюзивный доступ к мелодраме «Эго» (16+), которую в Турции некоторые мужчины запрещали своим жёнам смотреть. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

Главные роли в сериале исполнили молодые звёзды турецкого кино — Мелиса Аслы Памук и Алперен Дуймаз. Для них это уже второй совместный проект после криминальной драмы «Столкновение». Продюсеры заметили сильную химию между актёрами и пригласили их на съёмки нового сериала.

История повествует о молодой паре — Эрхане и Элиф, которые влюблены друг в друга и собираются пожениться. Они мечтают о собственном доме и счастливой жизни вместе. Однако их планы рушатся, когда Эрхан становится жертвой мошенников, потерявших крупную сумму денег, в том числе и залог за дом. В этот момент неожиданно появляется начальница Эрхана, Сибель, которая успешна, красива и богата. Она предлагает ему 3 миллиона лир за то, чтобы он провёл с ней 3 дня и 3 ночи, при этом обязуется никогда не раскрывать, что произойдёт в эти дни. Теперь Эрхану предстоит решить, примет ли он это предложение. И не только ли мужчинам можно не доверять? Ясно одно — их с Элиф жизнь уже никогда не будет прежней.

Мелиса Аслы Памук описывает свою героиню Сибель как женщину, которая добилась всего, чего хотела, сделав работу своим главным приоритетом. Но в её жизни наступает момент, когда она больше не уверена в своих решениях. «Сибель — успешная, амбициозная, но немного одинокая. В нашем сериале каждый персонаж — загадка: у каждого есть как положительные, так и отрицательные черты, что оставит зрителей в замешательстве», — делится актриса.

В центре сюжета — необычная любовная история. Обычно в турецких сериалах мужчины стремятся добиться женщины любой ценой. Однако в этом сериале правила игры устанавливает красивая и успешная женщина, что делает сюжет ещё более интригующим.