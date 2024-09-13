Пятница, 13 сентября, 2024

Скандальный турецкий сериал «Эго» с 15 сентября появится на платформе «Смотрим»

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: телеканал «Россия»

15 сентября подписчики медиаплатформы «Смотрим» получат эксклюзивный доступ к мелодраме «Эго» (16+), которую в Турции некоторые мужчины запрещали своим жёнам смотреть. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

Главные роли в сериале исполнили молодые звёзды турецкого кино — Мелиса Аслы Памук и Алперен Дуймаз. Для них это уже второй совместный проект после криминальной драмы «Столкновение». Продюсеры заметили сильную химию между актёрами и пригласили их на съёмки нового сериала.

История повествует о молодой паре — Эрхане и Элиф, которые влюблены друг в друга и собираются пожениться. Они мечтают о собственном доме и счастливой жизни вместе. Однако их планы рушатся, когда Эрхан становится жертвой мошенников, потерявших крупную сумму денег, в том числе и залог за дом. В этот момент неожиданно появляется начальница Эрхана, Сибель, которая успешна, красива и богата. Она предлагает ему 3 миллиона лир за то, чтобы он провёл с ней 3 дня и 3 ночи, при этом обязуется никогда не раскрывать, что произойдёт в эти дни. Теперь Эрхану предстоит решить, примет ли он это предложение. И не только ли мужчинам можно не доверять? Ясно одно — их с Элиф жизнь уже никогда не будет прежней.

Мелиса Аслы Памук описывает свою героиню Сибель как женщину, которая добилась всего, чего хотела, сделав работу своим главным приоритетом. Но в её жизни наступает момент, когда она больше не уверена в своих решениях. «Сибель — успешная, амбициозная, но немного одинокая. В нашем сериале каждый персонаж — загадка: у каждого есть как положительные, так и отрицательные черты, что оставит зрителей в замешательстве», — делится актриса.

В центре сюжета — необычная любовная история. Обычно в турецких сериалах мужчины стремятся добиться женщины любой ценой. Однако в этом сериале правила игры устанавливает красивая и успешная женщина, что делает сюжет ещё более интригующим.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Герани» и «Искандеры» устроили «лютую» пятницу, 13 для ВСУ

Семерых иностранцев, находившихся в Рязани, депортировали и выдворили из России

Три человека пострадали в ДТП с мопедом в Ряжске

В Рязани выделили автомобиль для пациентов городских больниц

Меняется порядок выплат по уходу за пенсионерами и инвалидами

В Рязани стартует традиционный осенний месячник благоустройства

Mash: военные освободили еще четыре населенных пункта в Курской области

В Красноярском крае мальчику с разрывом внутренних органов отказали в госпитализации

В проекте Корпорации развития «Кадры для инвесторов» начался новый учебный год

У каждого трупа особый запах: откровения патологоанатома из Волгограда

Что известно о победном наступлении русской армии в Курской области

В Архангельской области приостановили взыскание долгов с участников СВО