Скандальная семья из Череповца побывала на шоу на Первом канале

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Андрей и Галина Калачевы стала участниками программы «Мужское и женское» на Первом канале, где попытались привлечь внимание к своей ситуации.

Как пишет портал «Вологда поиск», многодетная семья Калачевых известна всей Вологодской области тем, что у нее изъяли шестерых детей. Так, воспитанница Дарья Синицына обвиняла взрослых в издевательствах и избиениях.

В итоге Галину Калачеву признали виновной в причинении физических или психических страданий несовершеннолетнему. Приговор был вынесен в марте прошлого года. В июле опека расторгла договор с семьей Калачевых и забрала детей. При этом женщина бьется за то, чтобы ей вернули ребят.

Синицына заявила в эфире федерального канала, что за непослушание отправляли на месяц в психбольницу, а младших девочек заставляли пить мочу за то, что они писались.

Присутствовавшие на шоу эксперты пришли к выводу, что Калачевы обманывали всех и брали детей под опеку только из-за денег.