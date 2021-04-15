16.1 C
Рязань
Четверг, 15 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Скандальная семья из Череповца побывала на шоу на Первом канале

Никита Брыкин
- Advertisement -

Андрей и Галина Калачевы стала участниками программы «Мужское и женское» на Первом канале, где попытались привлечь внимание к своей ситуации.

Как пишет портал «Вологда поиск», многодетная семья Калачевых известна всей Вологодской области тем, что у нее изъяли шестерых детей. Так, воспитанница Дарья Синицына обвиняла взрослых в издевательствах и избиениях.

В итоге Галину Калачеву признали виновной в причинении физических или психических страданий несовершеннолетнему. Приговор был вынесен в марте прошлого года. В июле опека расторгла договор с семьей Калачевых и забрала детей. При этом женщина бьется за то, чтобы ей вернули ребят. 

Синицына заявила в эфире федерального канала, что за непослушание отправляли на месяц в психбольницу, а младших девочек заставляли пить мочу за то, что они писались.

Присутствовавшие на шоу эксперты пришли к выводу, что Калачевы обманывали всех и брали детей под опеку только из-за денег.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]