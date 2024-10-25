Скандал в команде китайских участников шокировал ведущих шоу «Вызов. Китайский сезон»

Участники шоу «Вызов. Китайский сезон» (16+) идут к победе любыми способами. И если в российской команде то и дело возникали конфликты, в китайской, казалось, царит полное взаимопонимание.

В новом выпуске шоу выяснится, что среди участников из Китая давно царит напряженная атмосфера, недовольство одним из игроков в результате выльется в грандиозный скандал перед голосованием. Обвинения в обмане, а также факты сговора на одном из испытаний шокируют ведущих, которые накажут всех участников шоу за нечестность.

«У нас волосы встали дыбом! Вы сговорились и конкурс фактически не получился. Это всё нечестно и несправедливо! Сегодня мы, мягко говоря, удивлены. Мы просто в шоке и в ужасе от того, что произошло. Вам с этим жить!», — выскажется ведущий Дмитрий Губерниев.

Что произошло на испытании и какое наказание получат участники проекта, смотрите в субботу в 11:00 на ТНТ!