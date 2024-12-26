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Скандал с идеей отдать «голодных украинок» натовцам получил продолжение

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Профессора Никиту Василенко, сделавшего скандальное заявление про «голодных украинок», уволят из Киевского национального университета, пишет «Страна.ua».

По данным СМИ, за такое решение проголосовал ученый совет Учебно-научного института журналистики.

«Василенко получит второй выговор с последующим увольнением до конца года», – говорится в публикации.

На днях преподаватель заявил, что ввод западных миротворцев «решит демографическую проблему» в стране, поскольку «голодные украинки», потерявшие мужей на фронте, будут заниматься сексом с европейскими военными.

Высказывание Василенко вызвало шквал критики на Украине.

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