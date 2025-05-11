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Новости России

Скандал с дракой на Мамаевом кургане в День Победы расколол волгоградцев

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Жители Волгограда поспорили из-за скандала с дракой на Мамаевом кургане в День Победы, пишет V1.RU.

Вечером девятого мая во время «Света Великой Победы» между посетителям произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку.

«Несколько не совсем адекватных граждан проигнорировали нормы морали и нравственности, решив пройти прямо по цветам. За ними пошли и другие, еле удерживаясь. Еще немного, и они бы упали в воду. Некоторые из зрителей специально их толкали от злости», — рассказал один из очевидцев.

Вскоре две женщины стали таскать друг друга за волосы на глазах у детей.

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Большинство комментаторов назвали поступок волгоградцев, затоптавших возложенные цветы и залезших на борт бассейна ради выгодного места, бесчеловечным. Некоторые даже призвали привлечь их к ответственности.

Другие же раскритиковали организацию мероприятия, что, по их мнению, и стало причиной давки.

Нашлись и те, кто пытался оправдать людей, отметив, что у них не оставалось выбора и они не хотели «идти по людям». Часть пользователей призвала запретить массовые мероприятия на Мамаевом кургане.

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