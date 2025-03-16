СК возбудил дело на комика, назвавшего героя СВО без ног «культяпковозкой»

Против комика Артемия Останина, пошутившего над инвалидностью участника СВО, возбудили уголовное дело, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.

В социальных сетях появилось видео, в котором юморист рассказал, как столкнулся с военным без ног в метро. Боец подорвался на мине. Стендапер назвал мужчину в инвалидном кресле «культяпковозкой».

«Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать: «Ну не гоняй ты так сильно», — заявил Останин.

Теперь он проходит по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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Останину грозит до шести лет лишения свободы. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.