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Съёмочная группа «Звезды» с Араратом Кещяном снимает передачу в Касимове

7info

Во вторник, 6 июня, в Касимове работает съёмочная группа телеканала «Звезда». Об этом сообщил глава городской администрации Иван Бахилов.

— Сегодня у нас в городе Арарат Кещян снимает очередную передачу «Не факт» для телеканала «Звезда», в которой он расскажет о событиях 16 века, происходящих в Касимовском ханстве, — написал Бахилов.

Съёмочная группа «Звезды» с Араратом Кещяном снимает передачу в Касимове

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