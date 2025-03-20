Система видеоаналитики может следить за безопасностью в Рязанской области

Во дворах Рязанской области может появиться система умного видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС.

Компания NtechLab планирует внедрить умную систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта в регионах РФ. С помощью нее можно будет следить за безопасностью дворовых площадок.

ИИ может распознавать лица и силуэты и выявлять людей, находящихся в розыске. Это позволит правоохранительным органам обеспечить порядок и предотвратить преступления в регионе. Также с помощью видеоаналитики можно искать без вести пропавших людей.

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Переговоры о запуске работы системы идут в Рязанской, Ярославской, Тюменской, Самарской, Нижегородской и Архангельской областях. Стартовым регионом, где уже применяется технология, стал Ямал.