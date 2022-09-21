Среда, 21 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце сентября и начале октября

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Photo by form PxHere

Синоптики метеоцентра «Фобос» рассказали, какая погода ждёт жителей Центральной России с 23 сентября на протяжении нескольких недель.

По данным метеорологов, рассчитывать на привычное для этого времени года бабье лето – период сухой, тёплой и солнечной погоды – точно не стоит, – сообщает PRIMPRESS.

Ситуация довольно необычная, – отмечают специалисты. В конце первого месяца осени в этом году центральная часть страны окажется под влиянием циклонов, так что дожди будут идти почти ежедневно.

На тепло тоже рассчитывать не приходится: на этой неделе на европейской территории России будет 10-15 градусов в дневные часы. На следующей неделе похолодает на несколько градусов, и местами днём ожидается около 7 градусов.

Относительно мокро и холодно будет и в первые дни октября, – прогнозируют синоптики. Несмотря на отсутствие бабьего лета, заморозков пока не ожидается.

Вместе с тем специалисты прогнозируют, что после 5 октября может прийти тепло, которое можно будет хоть и с натяжкой, но назвать бабьим летом.

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