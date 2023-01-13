Пятница, 13 января, 2023
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Синоптики рассказали о неожиданной погоде в конце зимы

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Изображение от wirestock на Freepik

Метеорологи Gismeteo рассказали о погоде в конце зимнего сезона на территории России, написал портал PRIMPRESS.

По словам специалистов, февраль будет «сумасшедшим» в плане климата.

Так, в Москве месяц начнется с резкого похолодания до 20 градусов ниже нуля. Вскоре после этого ожидается резкое потепление до нуля. Возможны обильные осадки.

На Урале и в Сибири синоптики прогнозируют температурные качели: от минус 10 до минус 30 градусов. Там будет много снега, так же, как и на юге Дальнего Востока

В южной части страны уже во второй половине февраля стоит ждать прихода весны.

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