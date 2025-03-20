Синоптики рассказали, когда менять зимние шины на летние

До сих пор нестабильная мартовская погода в Центральной России — с заморозками, снегопадами и гололёдом — не давала уверенности в необходимости смены зимней резины на летнюю. Но, похоже, «автомобильная зима», когда среднесуточная температура держится ниже +5 °C, подходит к концу. Об этом пишет портал «Метеовести».

«Автомобильная весна» наступит уже с 25 марта — на две недели раньше обычных сроков, определённых многолетними наблюдениями. По климатическим нормам, устойчивый переход среднесуточной температуры через +5 °C в Москве обычно происходит 8 апреля.

В последние дни марта ночные температуры в столице не будут опускаться ниже 0…+5 °C, а днём воздух прогреется до +8…+13 °C. В начале апреля ожидается потепление до +12…+17 °C.

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В Рязани по данным Гидрометцентра, в ночь на 25 марта будет холодно — до -2 °C, но днём потеплеет до +9 °C. А уже 26 числа ночью ожидается +2 °C, днём до +11 °C.

Такой температурный режим уже соответствует требованиям безопасности для смены резины. Так что шуметь шипованными шинами по асфальту осталось всего неделю…