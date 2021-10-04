Синоптики: предстоящая зима в России будет аномально снежной

Синоптики центра погоды «Фобос» рассказали, какой ожидается зима в этом году. О деталях прогноза пишет издание «Ulpressa».

Так, учёные утверждают, что предстоящей зимой в России выпадет аномальное количество осадков. Больше всего снега ожидается на юге страны, в Сибири и на севере Дальнего востока.

Как рассказали в «Фобосе», на погоду в стране повлияет увеличение количества льда в Северном Ледовитом океане. В 2021 году в его акватории впервые за 7 лет замедлились темпы таяния ледников.

В столице, по словам синоптиков, высота сугробов увеличиться на 25% по сравнению со средними показателями.