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Понедельник, 4 октября, 2021
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Синоптики: предстоящая зима в России будет аномально снежной

Александр Ильин
Синоптики: предстоящая зима в России будет аномально снежной

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Синоптики центра погоды «Фобос» рассказали, какой ожидается зима в этом году. О деталях прогноза пишет издание «Ulpressa». 

Так, учёные утверждают, что предстоящей зимой в России выпадет аномальное количество осадков. Больше всего снега ожидается на юге страны, в Сибири и на севере Дальнего востока. 

Как рассказали в «Фобосе», на погоду в стране повлияет увеличение количества льда в Северном Ледовитом океане. В 2021 году в его акватории впервые за 7 лет замедлились темпы таяния ледников.  

В столице, по словам синоптиков, высота сугробов увеличиться на 25% по сравнению со средними показателями. 

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