Синоптик Степанов: В ближайшее время такая погодная тягомотина продолжится

Рязанский синоптик Роман Степанов в телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха» рассказал о текущей погоде в Рязанской области.

По словам специалиста, в наших широтах туманы бывают в основном двух видов: радиационные и адвективные. Первые обычно наблюдаются в тёплое время года и ранней осенью, когда поток длинноволновой радиации от земли больше, чем приток прямой или рассеянной извне. В результате приземный воздух выхолаживается, в нём происходит конденсация водяного пара. Такие туманы длятся относительно недолго, чаще всего наблюдаются ночью и с восходом солнца или усилением ветра рассеиваются.

Адвективные туманы связаны с адвекцией (притоком) тёплого воздуха на холодную поверхность, тогда конденсация происходит также по причине охлаждения тёплого воздуха, но адвекции тепла бывают иногда довольно длительными, из-за чего такие туманы могут продолжаться сутками.

Чаще такое происходит в холодный период года. Вчера туман был именно адвективный, классический. А потом подошёл фронт окклюзии, из него всю ночь в Рязани шёл слабый снег.

— И в ближайшее время такая погодная тягомотина продолжится. Температура продолжит колебаться около нуля, временами будут идти всякие небольшие осадки, — пишет метеоролог.

Дать прогноз на Новый год эксперт обещает позже, но там пока много неясного.