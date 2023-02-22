Синоптик рассказал о погоде в длинные выходные в Центральной России

— Погода будет облачная с прояснениями, осадков не ожидается. В ночные часы температура будет колебаться в пределах минус 14-19 градусов, а на севере и востоке ЦФО она опустится до минус 24 градусов. Днём солнцепрогреет воздух, и температура окажется в пределах минус 7-12 градусов. Давление будет немного выше нормы, сильного ветра в этот день не ожидается, — заявил Леус.