Синоптик рассказал о погоде в длинные выходные в Центральной России

Синоптик центра погода «Фобос» Михаил Леус представил прогноз на предстоящие длинные выходные с 23 по 26 февраля.
В интервью радио Sputnik он заявил, 23 февраля Центральная Россия будет находиться на периферии антициклона:
Погода начнёт меняться с пятницы, 24 февраля. Ожидается холодная ночь (до минус 18 градусов и без осадков). Днём усилится ветер, небо затянут облака. Пойдёт снег. Температура повысится до минус 1-6 градусов.
В субботу столбики термометров, по прогнозу синоптиков, могут подняться до плюс трёх градусов. Пройдёт мокрый снег.
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