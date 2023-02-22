Среда, 22 февраля, 2023
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Синоптик рассказал о погоде в длинные выходные в Центральной России

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Image by Kireyonok_Yuliya on Freepik

Синоптик центра погода «Фобос» Михаил Леус представил прогноз на предстоящие длинные выходные с 23 по 26 февраля.

В интервью радио Sputnik он заявил, 23 февраля Центральная Россия будет находиться на периферии антициклона:

— Погода будет облачная с прояснениями, осадков не ожидается. В ночные часы температура будет колебаться в пределах минус 14-19 градусов, а на севере и востоке ЦФО она опустится до минус 24 градусов. Днём солнцепрогреет воздух, и температура окажется в пределах минус 7-12 градусов. Давление будет немного выше нормы, сильного ветра в этот день не ожидается, — заявил Леус.

Погода начнёт меняться с пятницы, 24 февраля. Ожидается холодная ночь (до минус 18 градусов и без осадков). Днём усилится ветер, небо затянут облака. Пойдёт снег. Температура повысится до минус 1-6 градусов.

В субботу столбики термометров, по прогнозу синоптиков, могут подняться до плюс трёх градусов. Пройдёт мокрый снег.

—  Будет намёк на весеннюю оттепель, и температура будет колебаться в пределах нулевой отметки, — рассказал Леус.

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