Четверг, 18 января, 2024
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Силовики проверили школы Рязани после сообщений с угрозами нападений

7info
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Правоохранители проверили школы Рязани после телефонных звонков с угрозами, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное министерство образования.

По данным ведомства, в школы поступили фейковые звонки с угрозами. Руководители школ, действуя по инструкции, вызвали полицию. После проверки учебные заведения работают в штатном режиме.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о готовящихся в Рязани нападениях на школы. В официальных каналах Рязанской области в соцсетях сообщили, что информацию намеренно распространяют украинские спецслужбы.

— Их цель — спровоцировать панику и дезорганизовать деятельность учреждений, организаций, правоохранительных структур. Реальных угроз жителям Рязанской области нет, — говорится в сообщении.

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