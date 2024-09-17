Силовики поймали подозреваемого в нападении на девочку на Урале

В Мостовском Свердловской области задержали подозреваемого в жестоком избиении 12-летней девочки, пишет E1.RU со ссылкой на родственницу ребенка.

Злоумышленником оказался подросток, живущий по соседству с жертвой.

«Они были знакомы», — рассказали в семье пострадавшей.

Нападение произошло вечером 15 сентября. На девочку, проводившую подругу на остановку, напал неизвестный и жестоко избил, проломив голову и сломав руку. Она пролежала без сознания до самого утра, пока ее не нашли.

Родственница ребенка уточнила, что школьница находится в больнице, существенных улучшений в ее состоянии нет. Возбуждено уголовное дело.