Сильные ливни и грозы накроют Русскую равнину

В ближайшие три дня сильные ливни с грозами и ветром будут бушевать по всей Русской равнине, сообщают «Метеоновости».

На юге России погода испортилась еще накануне, и теперь мощные кучево-дождевые облака формируются также на севере. Жители города Кировска в Мурманской области вчера наблюдали первый летний град. Ледяные осадки продолжают идти и на Украине. Вся Восточная Европа оказалась под влиянием мощного североатлантического циклона.

Сегодня обширная зона осадков и гроз затронет север, запад и юг Русской равнины. Особенно сильные ливни ожидаются в центре страны, Верхневолжье, на Вологодчине и юге Республики Коми, охватывая линию Брянск–Калуга–Москва–Кострома–Сыктывкар. За вторник в этих регионах выпадет до 10-20 мм дождя. В некоторых районах на берегах Верхней Волги ливни могут принести свыше половины месячной нормы осадков.

В Москве в ближайшие сутки ожидается около 30 мм дождя, что составляет почти 40% июньской нормы. Это может привести к подтоплениям в низинных районах, и «моря» под эстакадами будут представлять опасность для легковых автомобилей.

Кучево-дождевые облака будут достигать высоты 10-12 километров, что создает риск возникновения смерчей. До сих пор смерчи отмечались только на Урале и востоке Европейской России. В понедельник смерч наблюдали в Салаватском районе Башкирии. Сегодня оптимальные условия для формирования смерчей сложатся во Владимирской, Ярославской, Ивановской, Нижегородской и Костромской областях. В опасную зону также попадают север Рязанской области, восток Подмосковья и запад Мордовии. Эти явления носят локальный характер, и вероятность, что торнадо заденет населенный пункт, очень мала.

Это только начало затяжного периода ненастья. Москву продолжат заливать дожди в среду и четверг, и за трое суток может выпасть 85 мм осадков, что составляет 110% месячной нормы. Температура ночью будет не ниже +12…+17°, днем +20…+25°. Улучшение погоды ожидается к выходным.

Погода в Рязани

По данным Гидрометцентра Рязанской области, в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 11 июня, а также ночью и днем 12 июня, ожидается кратковременный ливневый дождь с грозой и усилением ветра до 13-18 м/с, местами возможен град.