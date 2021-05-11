Шведская академия рассекретила архивы о присуждении Нобелевской премии Солженицыну

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Писатель Александр Солженицын, получивший в 1970 году Нобелевскую премию по литературе, был выдвинут на неё вместе с ещё 75 претендентами. Документы рассекретила в понедельник, 10 мая, Шведская академия, сообщает ТАСС.

Напомним, Солженицын некоторое время жил в Рязани, в городе находится его музей. Премию писатель получил «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

Списки номинантов на премию держат в секрете 50 лет, вчера их обнародовали. Стало известно, что в 1970 году выдвигали на премию в седьмой раз писателя Владимира Набокова, но его кандидатура была отклонена. Также названы имена Хорхе Луиса Борхеса, поэта Пабло Неруда, автора детективов Жоржа Сименона.

Перед окончательным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта, получившего премию в 1973 году, англо-американского поэта и драматурга Уистена Хью Одена, чилийского поэта Пабло Неруда, ставшего лауреатом годом позже, и французского писателя Андре Мальро.

Кандидатуру Солженицына предложили шесть человек, имеющих право выдвижения на литературную премию. Получить её писатель смог после высылки из СССР в 1974 году.