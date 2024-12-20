Штатный дублёр Боярского Пестов жаловался перед смертью на невостребованность

Перед смертью на профессиональную невостребованность жаловался каскадер Александр Пестов, который много лет работал штатным дублером Михаила Боярского. Об этом изданию aif.ru рассказал его друг Сергей Мишенев.

«Мы летом разговаривали о работе, и он сказал, что сейчас никаких предложений нет. Упоминал, что собираются снимать какой-то сериал, где он, возможно, будет занят, но до дела так и не дошло. В последние годы его лишь однажды приглашали в театр, чтобы поставить трюк», — поделился Мишенев.

Друг Пестова отметил, что у него не было проблем со здоровьем, он выглядел вполне работоспособным, однако предложений о работе поступало крайне мало.

«Пришло новое поколение постановщиков и каскадеров, поэтому Саша оказался как бы не у дел», — добавил Мишенев.

Как стало известно, Александр Пестов скончался 18 декабря в возрасте 78 лет. Обстоятельства его смерти пока не сообщаются.

Одним из последних проектов, в которых Пестов принимал участие, был российско-индийский фильм «Командир Сингх». Также он работал как актер и каскадер над такими фильмами, как «Дорожный патруль», «Гадкие лебеди», «Особенности национальной охоты», «Возвращение Будулая» и многими другими.