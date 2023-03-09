Штаб МЫВМЕСТЕ Рязанского госуниверситета передал гуманитарную помощь в зону спецоперации

Руководство, преподаватели, студенты и сотрудники РГУ собрали и передали гуманитарную помощь в зону СВО. Штаб #МЫВМЕСТЕ поддерживает наших ребят на передовой.

В течение февраля представители университетского сообщества приносили книги, канцтовары, средства личной гигиены, продукты питания, одежду и лекарства. Многие делали это не раз, а на системной основе.

В штабе РГУ поблагодарили всех неравнодушных, кто оказывает поддержку нашим бойцам и жителям новых российских регионов. Студенческий совет помог отправить груз.

Штаб продолжает принимать помощь в РГУ каждый день с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов в управлении учебно-воспитательной работы, корпус №2, кабинет 73а.

Подробности по телефону 8 (4912) 97-15-62.